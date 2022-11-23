Клэбо о 4-м месте Большунова на Кубке Росси: «Наверное, худший результат за годы его выступлений на Кубке мира. Непривычно это видеть»

Норвежские лыжники Йоханнес Клэбо и Ханс Кристер Холунн оценили выступление Александра Большунова на этапе Кубка России в Вершине Теи.

Ранее Большунов занял четвертое место в гонке на 10 км свободным стилем, уступив 34 секунды победившему Александру Мальцеву.

– Этот результат, наверное, худший за все четыре года, что он выступает на Кубке мира. Понятно, что видеть это непривычно. Для них это тоже трудная ситуация.

– Как ты думаешь, каким будет сезон для Большунова и остальных россиян?

– Невозможно сказать. У них наверняка будут сложности с мотивацией, – сказал Клэбо.

По мнению Холунна, из-за отсутствия международных стартов Большунов был менее мотивирован в подготовке к сезону.

«Да, думаю, это так. Если бы мне сказали нечто подобное, еще вопрос, насколько бы я сподобился тренироваться. Кажется, что бессмысленно заниматься этим, если не будешь соревноваться на Кубке мира. В этом я хорошо его понимаю», – сказал Холунн.