Губерниев о словах Вяльбе про нежелание говорить о Степановой: «Ника – огромная молодец, и хочу пожелать ей помнить, что всякую владычицу морскую ждет разбитое корыто»

Комментатор «Матч ТВ» отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России ( ) Елены Вяльбе, которая заявила, что не желает говорить о нем и .

«Во-первых, вопрос касался не меня, а Елена Валерьевна почему-то приплела меня к вопросу про Веронику. Об меня Елена Валерьевна уже давно зубы сломала.

Если говорить совсем серьезно, то я не понимаю, как можно на красу и гордость российских лыж Нику Степанову так взъесться? Но Елене Валерьевна не привыкать людей гнобить, как мы знаем. Вспомним истории с Олей Завьяловой, другими нашими лыжницами.

То, что происходит, – это чудовищно, с моей точки зрения. При этом сама Степанова с огромным уважением и со мной спорила, когда речь касалась госпожи Вяльбе. Поэтому я считаю, что, когда президент федерации подобным тоном высказывается про олимпийскую чемпионку, это не красит ни лыжи, ни федерацию, ни президента.

Но хочу сказать, что Ника прекрасна. Она огромная молодец, и хочу пожелать ей стойкости, все воспринимать с улыбкой и помнить, что всякую владычицу морскую ждет разбитое корыто», – сказал Губерниев.

Елена Вяльбе: «Не хочу говорить про Губерниева и Степанову. Про них ничего ни в каких интервью комментировать не буду»