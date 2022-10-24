Губерниев о словах Вяльбе про нежелание говорить о Степановой: «Ника – огромная молодец, и хочу пожелать ей помнить, что всякую владычицу морскую ждет разбитое корыто»
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, которая заявила, что не желает говорить о нем и Веронике Степановой.
«Во-первых, вопрос касался не меня, а Елена Валерьевна почему-то приплела меня к вопросу про Веронику. Об меня Елена Валерьевна уже давно зубы сломала.
Если говорить совсем серьезно, то я не понимаю, как можно на красу и гордость российских лыж Нику Степанову так взъесться? Но Елене Валерьевна не привыкать людей гнобить, как мы знаем. Вспомним истории с Олей Завьяловой, другими нашими лыжницами.
То, что происходит, – это чудовищно, с моей точки зрения. При этом сама Степанова с огромным уважением и со мной спорила, когда речь касалась госпожи Вяльбе. Поэтому я считаю, что, когда президент федерации подобным тоном высказывается про олимпийскую чемпионку, это не красит ни лыжи, ни федерацию, ни президента.
Но хочу сказать, что Ника прекрасна. Она огромная молодец, и хочу пожелать ей стойкости, все воспринимать с улыбкой и помнить, что всякую владычицу морскую ждет разбитое корыто», – сказал Губерниев.
Елена Вяльбе: «Не хочу говорить про Губерниева и Степанову. Про них ничего ни в каких интервью комментировать не буду»
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