Дмитрий Губерниев: «ФЛГР огребала по полной за ничегонеделание. Конечно, Вяльбе спрашивают про призовые. Есть щука, чтобы карась не дремал»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о ситуации с отсутствием призовых для российских лыжников.

В июле сообщалось, что спортсмены могут остаться без выплат за медали на российских стартах. Позднее было объявлено, что победители чемпионата России в Тюмени получат по 100 тысяч рублей.

– Какова ваша роль в том, что в российских лыжах появились призовые? – Надо просто было грамотно все выстроить. Я знал, что большой шум идет. Букмекеры, с которыми я общаюсь, начали проявлять заинтересованность ровно после поднятого шума. Плюс Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) огребала по полной за ничегонеделание. Причем демонстративное ничегонеделание.

Спонсора в лыжах нашел я, все это понимают. Елену Валерьевну Вяльбе расстраивает, что все спрашивают ее про призовые. Конечно, спрашивают. Мой голос громкий, и это только начало, Елена Валерьевна. Есть щука, чтобы каждый карась не дремал.

– Не настораживает, что летний чемпионат России по лыжам пропустили фактически все наши звезды?

– Зима покажет, какой настрой у наших лидеров. Но понятно, что настроить себя очень сложно. Хотя думать уже надо не столько о лидерах, сколько о тех, кто только начинает свой путь. Для них важно получать какие-то призовые деньги помимо своих окладов, которые явно не огромные.

Понятно, что спортсмены живут лучше среднестатистического россиянина, но тем не менее. Меня удивило то, что сказала Наташа Непряева. Она заявила, что заработала достаточно денег после Олимпиады. Но хочу сказать Наташе, что деньги имеют свойство заканчиваться. Да и в целом это какая-то странная философия, – сказал Губерниев.

Вяльбе и Губерниев поспорили, где брать призовые для спортсменов. Неправы оба: «валяться в ногах у спонсоров» – не выход