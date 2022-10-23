Депутат Свищев о недопуске лыжников: «Катастрофы не произойдет. Они будут обеспечены соревнованиями в России и дружественных странах»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что недопуск к международным соревнованиям не станет катастрофой для российских лыжников.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение сборной России.

«К сожалению, вероятно пропустим весь этот зимний сезон. Но катастрофы никакой не произойдет. Спортсмены будут обеспечены соревновательной практикой на территории России и дружественных стран. Материально‑техническое обеспечение будет осуществляться в полном объеме, финансирование – тоже.

Все это нужно для того, чтобы наши спортсмены минимально почувствовали дискомфорт от неучастия в соревнованиях FIS. Лобби и кучкование некоторых стран, в первую очередь наших прибалтийских соседей, не имеющих никакого отношения к серьезным результатам в зимних видах спорта, привело к такому решению.

Увы, но к нему присоединились сильные в лыжных видах страны из Северной Европы. Мы с вами видели, что международная федерация проявляла достаточно стойкую позицию и до последнего сопротивлялась этим протестам. Но жесткие, наглые и политизированные протесты не оставили выбора FIS», - сказал Свищев.

FIS продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23