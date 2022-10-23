Васильев о том, что FIS продлила отстранение россиян: «Когда бомбили Югославию, они как-то не очень переживали, что страдает безопасность спортсменов»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.
«Ну, ничего нового в этом нет. Было бы удивительно, если бы было обратное. Ровное такое же решение приняли в биатлоне. С формулировкой на неопределенный срок.
Видимо, срок этот будет определяться международной обстановкой. Как только она в какую‑то сторону будет меняться, так IBU и FIS будут принимать решения в отношении российских спортсменов.
Тут ничего сверхъестественного не произошло. Повторюсь, напротив, было бы удивительно, если бы они допустили наших спортсменов.
Хотя Томас Бах озвучил такую лукавую формулировку: дескать, это для безопасности самих же спортсменов.
А когда Югославию бомбили, что‑то они как‑то не очень переживали, что страдает безопасность спортсменов тех стран, которые организовали военные действия», – сказал Васильев.
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