Васильев о том, что FIS продлила отстранение россиян: «Когда бомбили Югославию, они как-то не очень переживали, что страдает безопасность спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о решении Международной федерации лыжного спорта ( ) продлить отстранение российских спортсменов.

«Ну, ничего нового в этом нет. Было бы удивительно, если бы было обратное. Ровное такое же решение приняли в биатлоне. С формулировкой на неопределенный срок.

Видимо, срок этот будет определяться международной обстановкой. Как только она в какую‑то сторону будет меняться, так IBU и FIS будут принимать решения в отношении российских спортсменов.

Тут ничего сверхъестественного не произошло. Повторюсь, напротив, было бы удивительно, если бы они допустили наших спортсменов.

Хотя Томас Бах озвучил такую лукавую формулировку: дескать, это для безопасности самих же спортсменов.

А когда Югославию бомбили, что‑то они как‑то не очень переживали, что страдает безопасность спортсменов тех стран, которые организовали военные действия», – сказал Васильев.