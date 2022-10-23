Александр Панжинский: «Пропуск одного сезона для всей нашей команды не будет критичным, уровень лыжных гонок не упадет»

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский прокомментировал новость о недопуске российских лыжников к международным стартам.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение сборной России.

«К сожалению, начало сезона будет без россиян. Единственное, что может нас спасти – резкое изменение геополитической ситуации к чемпионату мира. На главном старте сезона могут изменения.

Сложно пока что предвидеть, что будет. Пропуск одного сезона для всей нашей команды не будет критичным, уровень лыжных гонок не упадет.

Многие молодые лыжники получат возможность соревноваться с Непряевой и Большуновым, которых они видели только по телевизору или на чемпионате России в конце сезона», - сказал Панжинский.

FIS продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23