Александр Панжинский: «Пропуск одного сезона для всей нашей команды не будет критичным, уровень лыжных гонок не упадет»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) чемпионат России FIS Александр Панжинский Наталья Непряева Политика Александр Большунов Лыжи

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский прокомментировал новость о недопуске российских лыжников к международным стартам.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение сборной России.

«К сожалению, начало сезона будет без россиян. Единственное, что может нас спасти – резкое изменение геополитической ситуации к чемпионату мира. На главном старте сезона могут изменения.

Сложно пока что предвидеть, что будет. Пропуск одного сезона для всей нашей команды не будет критичным, уровень лыжных гонок не упадет.

Многие молодые лыжники получат возможность соревноваться с Непряевой и Большуновым, которых они видели только по телевизору или на чемпионате России в конце сезона», - сказал Панжинский.

FIS продлила отстранение российских спортсменов на сезон-2022/23

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные