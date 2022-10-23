Дмитрий Свищев: «Думаю, чиновники FIS хотели сохранить российских спортсменов. Но лобби скандинавов и некоторых представителей Европы победило»
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал решение Международной лыжной федерации (FIS) продлить отстранение российских спортсменов.
«К сожалению, восторжествовала несправедливость. Надежда была...
Думаю, чиновники FIS хотели сохранить российских спортсменов, но лобби скандинавов и некоторых представителей Европы победило: «Не хотим, неудобно себя чувствуем». Какую-то бредятину несут!
Российские спортсмены традиционно оказывают высокую конкуренцию. Если мы вспомним лыжные гонки, фристайл и сноуборд – это основные лыжные дисциплины, где мы не просто конкуренты, а сильнейшие. Наверное, в том числе это тоже имело свою подоплеку при решении.
Но ничего критического не произошло: ребята тренируются, будут выступать и в России, и на международных соревнованиях. Надо пережить непростой период в жизни наших спортсменов.
Думаю, своими результатами мы покажем, что то время, пока нас не допускают до крупнейших соревнований, мы зря терять не будем. Будем готовиться», – сказал Свищев.
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