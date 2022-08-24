Вероника Степанова: «Сейчас все «принцы на белых мерседесах» проводят время между офисами и спортивными залами. Ни одного исключения не знаю»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам заявила, что современным мужчинам нравятся спортивные девушки.

«<...> Мы все хотим выделиться... но выделяться надо тем, что тебе полезно. Например, мышцами.

Да, не всем объектам нашего внимания нравятся развитые бицепсы и дельтовидные. Но вы же не выборы за приз общественной симпатии хотите выиграть? Вы «принца» хотите встретить в 16. Но вот, что я с тех пор о реальных принцах узнала.

Недавно от одного их друзей услышала хорошую фразу: «Раньше ты хвастался тем, какие редкие напитки у тебя в баре, а теперь – сколько, где и каких ты триатлонов и лыжных марафонов пробежал».

Сейчас все «принцы на белых мерседесах» проводят свое время между офисами и спортивными залами. Буквально ни одного исключения не знаю. Им нравится, что они сильные, спортивные, ухоженные, «мышцы играют». И от своей подруги ожидают того же «лука». Вы зацепите их внимание еще и тем, если к этому вашему луку научитесь уверенно знать разницу между гипотоником и изотоником, например.

Не тратьте время на затратные развлечения. «Затратные» не только в смысле денег, но и времени. Один мой хороший приятель недавно предложил устроить «экспедицию в ночную жизнь Москвы». От одного модного ночного клуба к другому в его гиперкрасивой машине: волосы по ветру и так далее. Ночную жизнь он знает отлично... а она знает его. С лучшими намерениями хотел нас познакомить. Спасибо, это было искреннее предложение, и я его ценю! Но это не мое в принципе. А с учетом потери времени на такую экскурсию – тем более. Я лучше высплюсь как следует, упущенные подробности «жизни богатых и знаменитых» мне ни к чему. Как и вам», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».