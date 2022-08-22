Степанова опровергла слова норвежского журналиста о том, что она якобы посетила Крым: «Я не была там с 2019 года. Этот колумнист продолжает брать «факты» из воздуха»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова раскритиковала колумниста норвежского издания Dagbladet Эстена Сэтера.

Ранее Сэтер опубликовал материал, где заявил, что этим летом Степанова участвовала в сборах лыжников в Крыму, и усмотрел в этом политический подтекст. Но сама Степанова опровергла информацию о посещении полуострова.

«Я не была в Крыму с 2019 года. Этот колумнист продолжает брать «факты» из воздуха. Как всегда.

В остальном эта история – типичный мусор соответствующего качества. Dagbladet, вы способны на большее!» – написала Степанова в соцсети.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников