Степанова опровергла слова норвежского журналиста о том, что она якобы посетила Крым: «Я не была там с 2019 года. Этот колумнист продолжает брать «факты» из воздуха»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Политика Вероника Степанова Эстен Сэтер Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова раскритиковала колумниста норвежского издания Dagbladet Эстена Сэтера.

Ранее Сэтер опубликовал материал, где заявил, что этим летом Степанова участвовала в сборах лыжников в Крыму, и усмотрел в этом политический подтекст. Но сама Степанова опровергла  информацию о посещении полуострова.

«Я не была в Крыму с 2019 года. Этот колумнист продолжает брать «факты» из воздуха. Как всегда.

В остальном эта история – типичный мусор соответствующего качества. Dagbladet, вы способны на большее!» – написала Степанова в соцсети.

Он готовит Веронику Степанову, не сработался с Устюговым и видел антироссийскую пропаганду в Норвегии. Мы поговорили с тренером лыжников

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