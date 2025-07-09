Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
Юрий Бородавко рассказал, как проходит сбор его группы в Италии.
Российские лыжники Александр Большунов, Алена Баранова, Мария Истомина, Артем Мальцев, Егор Митрошин, Елизавета Пантрина, Денис Спицов, Анастасия Фалеева и Алексей Червоткин будут тренироваться в Монте‑Бондоне с 4 по 24 июля.
«Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Нет смысла перечислять все, над чем работаем в Италии. Скажем так, это базовые качества, которые необходимы лыжникам во время летних сборов на высоте. Со здоровьем у всех все в порядке, травм никаких нет», – сказал тренер сборной России Бородавко.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
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