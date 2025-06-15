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Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»

Елена Вяльбе высказалась о различиях роллеров и зимних лыж.

– Вчера я говорил с Завьяловым и Зимятовым. И мы сошлись во мнении, что лыжероллеры – уже другой вид спорта. Согласны?

– Да, конечно. И, как вы можете видеть, именно лыжники, особенно высокого уровня, редко принимают участие в лыжероллерных соревнованиях. Не только в нашей стране, но и во всем мире.

– Устюгов в прошлом году приезжал.

– Когда я разговаривала с Серегой в прошлом году в Хантах, как раз после масс-старта, он признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски. Серега на них там осторожничал. На роллерах другие люди, другая техника, у них совсем другая подготовка. Но они и зимой практически нигде не участвуют.

– Сами в период карьеры как к роллерам относились?

– Могу сказать, что это более легкая тренировка, чем имитация, кто бы что ни говорил – можно где-то на спуске отдохнуть. Конечно, пользовались и тогда, и сейчас. Не только мы – весь мир.

Но чистые лыжники не тренируются на быстрых роллерах, тех, на которых бегут соревнования. У нас отсутствует необходимость их использовать – за исключением каких-то отдельных, скоростных тренировок, – сказала глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка Вяльбе.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
ФЛГР
logoСергей Устюгов
лыжные гонки
logoЕлена Вяльбе
лыжероллеры
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