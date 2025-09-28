Количество россиян на Паралимпийских играх в Милане будет зависеть от FIS

Рожков заявил, что количество россиян на Паралимпиаде-2026 будет зависеть от FIS.

Накануне Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«На самом деле, это непростой вопрос. В 2022 году МПК передал управление паралимпийскими горными лыжами, паралимпийскими лыжными гонками и парасноубордом в FIS, а парабиатлон – совместному комитету FIS и IBU.

И теперь именно там принимают решение о допуске на Паралимпийские игры.

Общение с FIS идет не так продуктивно, как с МПК, тем не менее, возможность участия наших опытных спортсменов на Паралимпийских играх в Италии остаются», – сказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.