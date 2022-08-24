Вероника Степанова: «Краситься перед важным стартом точно не буду. То, что потом на экраны и первые полосы попадет прыщик на лбу, меня совершенно не смущает»

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась на тему отвлекающих от спорта вещей.

«<...> Я никогда не тратила время на разного рода «отвлекающие факторы жизни». Твердо шла к цели, а все, что отвлекало или просто не помогало, отсекалось сразу.

Никого ни в чем убеждать не собираюсь, у каждого свое понимание счастья, плюс все мы с детства помним пушкинское «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Но это моя колонка, и я хочу поделиться своим пониманием счастья. В духе «а что, так тоже можно было?» Можно. Экономит массу времени. И денег.

Косметика? А вы уверены, что она нужна? Что именно она делает вас привлекательной? Проблемы кожи надо лечить, а не маскировать. Кроме того, макияж занимает столько времени! Лично у меня его нет. Исключение – официальные фотографирования, интервью для телевидения и т. д. Но краситься перед важным стартом я точно не буду. И то, что потом на экраны и первые полосы попадет какой-то прыщик на лбу, меня совершенно не смущает. Как и тех, достойных, к чьему мнению я прислушиваюсь.

Маникюр и педикюр – это тоже не про меня. Видимо, я так и не поняла до конца, зачем это. Девочки, серьезно есть кто-то, кто считает, что мужчины на шеллак наших пальцев смотрят?! Тогда извините, у меня другие данные на этот счет, ха!

Брови у меня свои. Ресницы – тоже. В ламинировании, наращивании, окрашивании не нуждаюсь. Спасибо родителям! Губы тоже свои и таковыми останутся.

СПА-процедуры... Мне их достаточно и в процессе тренировок (баня, массаж). Но если кто-то, кому я доверяю, посоветует полезную процедуру, попробую. Ключевое слово – «полезную»: в восстановлении после тренировок, улучшении сна и так далее.

Одежда и украшения? Наверное, нельзя быть к ним совсем равнодушным. Одно из самых популярных мест тренировок всех лыжников мира в горах Италии еще, по совпадению, и зона Duty Free – там не взимается НДС, соответственно, все на 22% дешевле. Итальянцы (да и не только итальянцы) умеют экономить, так что со всех окрестностей народ ездит туда за модными шмотками «по лучшим ценам». Городок – сплошной магазин тех самых брендов, которыми принято выделяться, особенно в средней и старшей школах. Проходила ли я гордо мимо них после тренировок? Нет, конечно – заходила и даже что-то купила. Но больше из чувства гордости: «Вот я крута! Вот чего я достигла в свои (на тот момент) 19!». Это быстро прошло», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

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