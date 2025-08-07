Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
Астрид Шлинн победила в масс-старте на 50 км на лыжероллерном фестивале Blink.
Лыжероллеры
Blink-2025
Саннес, Норвегия
Женщины
Blink Classics, 50 км, масс-старт
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:17.21,00
2. Лотта Венг (Норвегия) – 4.04,7
3. Лаура Гиммлер (Германия) – 4.04,9
4. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 4.04,9
5. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 4.12,1
6. Улине Вестад (Норвегия) – 4.43,3
7. Сандра Шутцова (Чехия) – 4.45,6
8. Эмилие Флетен (Норвегия) – 4.47,5
9. Нура Саннес (Норвегия) – 4.47,9
10. Катерина Ганц (Италия) – 5.13,5
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
