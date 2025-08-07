Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я

Астрид Шлинн победила в масс-старте на 50 км на лыжероллерном фестивале Blink.

Лыжероллеры Blink-2025 Саннес, Норвегия Женщины Blink Classics, 50 км, масс-старт 1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:17.21,00 2. Лотта Венг (Норвегия) – 4.04,7 3. Лаура Гиммлер (Германия) – 4.04,9 4. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 4.04,9 5. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 4.12,1 6. Улине Вестад (Норвегия) – 4.43,3 7. Сандра Шутцова (Чехия) – 4.45,6 8. Эмилие Флетен (Норвегия) – 4.47,5 9. Нура Саннес (Норвегия) – 4.47,9 10. Катерина Ганц (Италия) – 5.13,5 Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025