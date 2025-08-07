  • Спортс
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я

Астрид Шлинн победила в масс-старте на 50 км на лыжероллерном фестивале Blink.

Лыжероллеры

Blink-2025

Саннес, Норвегия

Женщины

Blink Classics, 50 км, масс-старт

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:17.21,00

2. Лотта Венг (Норвегия) – 4.04,7

3. Лаура Гиммлер (Германия) – 4.04,9

4. Силье Ойре Шлинн (Норвегия) – 4.04,9

5. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) – 4.12,1

6. Улине Вестад (Норвегия) – 4.43,3

7. Сандра Шутцова (Чехия) – 4.45,6

8. Эмилие Флетен (Норвегия) – 4.47,5

9. Нура Саннес (Норвегия) – 4.47,9

10. Катерина Ганц (Италия) – 5.13,5

Расписание лыжероллерного фестиваля Blink-2025

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
