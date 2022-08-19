Вероника Степанова выложила совместное фото с норвежкой Фоссесхолм: «Ну и кого до Олимпиады-2026 теперь скорее не допустят?»

Теги допинг лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) фото сборная Норвегии жен Олимпиада-2026 Хелене Марие Фоссесхолм Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова опубликовала совместное фото с норвежской лыжницей Хелене Марие Фоссесхолм.

«М-да, ну и кого до ОИ-2026 теперь скорее не допустят?» – написала Степанова.

Ранее стало известно, что Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия.

По норвежскому законодательству спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей. Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA. 

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные