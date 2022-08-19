Вероника Степанова выложила совместное фото с норвежкой Фоссесхолм: «Ну и кого до Олимпиады-2026 теперь скорее не допустят?»

Олимпийская чемпионка в эстафете опубликовала совместное фото с норвежской лыжницей Хелене Марие Фоссесхолм.

«М-да, ну и кого до ОИ-2026 теперь скорее не допустят?» – написала Степанова.

Ранее стало известно, что Антидопинговое агентство Норвегии могут лишить статуса соответствия.

По норвежскому законодательству спортсмены в возрасте от 15 до 18 лет не могут проходить тестирование на допинг без согласия родителей. Вследствие этого никто из несовершеннолетних спортсменов за последние два года не проходил допинг-тестирование без предупреждения о визите антидопинговой службы. Это расходится с положением кодекса WADA.

Вот это Норвегия влипла! Там не тестировали юниоров на допинг, а теперь боятся отстранения от Олимпиады