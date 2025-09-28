Егор Сорин: «Наша задача – готовиться и показывать высокие результаты. А где – на российских или международных стартах – рекомендую спортсменам не задумываться»

Егор Сорин призвал лыжников не задумываться о недопуске на мировую арену.

В среду Международная федерация лыжного спорта (FIS) отложила вопрос участия россиян в соревнованиях до 21 октября. Их отстранение длится с 2022 года.

«Неоднократно говорил, что мы стараемся ничего не ожидать. Ожидания могут сказываться на настрое спортсменов, особенно если они не оправдаются. Мы примем любое решение.

Наша основная задача – готовиться и показывать высокие результаты. А где именно – на российских стартах или международных – рекомендую спортсменам не задумываться. Главное – делать свою работу», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам Сорин .