Губерниев о лыжниках: «Кого-то, скорее всего, действительно допустят. В FIS разные течения, но ряд их представителей выступают за»

Дмитрий Губерниев считает, что FIS допустит кого-то из российских лыжников.

В среду Международная федерация лыжного спорта (FIS) отложила вопрос участия россиян в соревнованиях до 21 октября. Их отстранение длится с 2022 года.

«Дело в том, что Международный олимпийский комитет (МОК) в этом смысле тесно общается с федерациями, которые идут навстречу. В FIS есть разные течения, но я точно знаю, что ряд представителей МОК и FIS выступают за допуск России. Но понятное дело, что есть непримиримая группа, которая в том же биатлоне составляет абсолютное большинство и активно сопротивляется.

Возможно, будет какое-то голосование. Я не очень верю, что допустят всех и наших лидеров, но кого-то, скорее всего, действительно допустят. Другое дело, что на половине этапов Кубка мира мы не будем выступать, потому что нас попросту не примут те страны. Но это все равно гораздо лучше, чем ничего», – отметил спортивный комментатор Губерниев .