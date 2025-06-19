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Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»

Дмитрий Губерниев ответил на слова Ирины Родниной о выборах в ФЛГР.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Роднина ранее высказалась о шансах Губерниева в борьбе с Еленой Вяльбе за пост президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР): «Считаю, что работа комментатора – рассказывать о виде спорта и событиях, которые происходят на площадке, а все остальное не относится к его работе».

«Роднина правильно сказала: «Все остальное не относится к работе комментатора». Я много лет дружу с Ириной Константиновной, она права: работа комментатора – комментировать. Например, Елена Валерьевна Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли.

Значит, она тренирует, стоит с секундомером и засекает, как Большунов с Терентьевой проходят контрольные отсечки. Без всякого сомнения, она это делает. Я все время вижу: то пледами укрывает, то с секундомером стоит. Вяльбе постоянно работает, большая молодец.

Ничто не мешает мне в свободное время от репортажей блестяще руководить ФЛГР. Спонсоры есть, предвыборная программа практически готова. В течение трех дней после моей победы на выборах лыжи изменятся до неузнаваемости.

За ведение соцсетей и медиаактивность лыжники будут получать баснословные премии, особенно когда это будет коррелировать с результатом. Если блогер выигрывает крупные соревнования, премии утраиваются. Лыжники станут супермедийными, биатлонисты будут их догонять.

Естественно, после моей победы на выборах все сторонники Вяльбе мгновенно переобуются. У нас начальство любят иногда просто потому, что это начальство. Иногда – когда начальство делает полезные дела. Меня будут любить, потому что я буду делать все для наших лыж, для людей. Буду развивать спорт в стране. Жопу мне лизать совершенно необязательно, хотя они все равно будут это делать.

Мы понимаем, что все люди внутри лыжного спорта, я не про Роднину, активно поддерживают Вяльбе. Все они переобуются в течение 5 секунд, напишут мне поздравления, скажут: «Какой вы молодец, Дмитрий Викторович! Мы вас ждали все эти годы, наконец‑то пришла свобода и крепостное право отменили!» Они будут звать меня Дмитрий Освободитель», – сказал Губерниев.

Выборы президента ФЛГР пройдут в 2026 году.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
ФЛГР
logoИрина Роднина
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logoсборная России жен (лыжные гонки)
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logoсборная России (лыжные гонки)
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