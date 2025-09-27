Губерниев о восстановлении ПКР: «Это решение может локомотивом подтащить с запасного пути на главную магистраль во многие виды спорта»

Дмитрий Губерниев объяснил важность решения МПК по российским паралимпийцам.

Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Это назревало. Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Безусловно, весь мир обратит на это внимание. Спасибо большое МПК.

Это решение может локомотивом немножко подтащить с запасного пути на главную магистраль и во многие другие виды спорта. Это важно, но самое важное, что наши дорогие и любимые паралимпийцы, с безграничными возможностями, будут выступать с флагом и гимном. Это радость и счастье», – сказал спортивный комментатор Губерниев .