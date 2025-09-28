  • Спортс
  • Юрий Бородавко: «Не могу на 100% сказать, какие страны лояльны нашему возвращению. На мой взгляд, одна из таких – Италия»
Юрий Бородавко: «Не могу на 100% сказать, какие страны лояльны нашему возвращению. На мой взгляд, одна из таких – Италия»

Юрий Бородавко считает, что Италия заинтересована в допуске лыжников из России.

В среду Международная федерация лыжного спорта (FIS) отложила вопрос участия россиян в соревнованиях до 21 октября. Их отстранение длится с 2022 года.

«Сможет ли FIS преодолеть давление и допустить нас? Рано или поздно это произойдет. Мы все понимаем и знаем, насколько сильное скандинавское лобби. Норвежцы, шведы и финны не скрывают мнения, что не хотят видеть российских спортсменов на Олимпиаде. Здесь нет ничего удивительного.

Но есть и здравомыслящие люди, представители других стран, которые понимают, что спорт и политика – не одно и то же, и что российские спортсмены должны участвовать в Олимпиаде.

Не могу на 100% сказать, какие страны лояльны нашему возвращению. Но, на мой взгляд, одна из таких стран – Италия, которая выступает хозяйкой Олимпийских игр. Конечно, они заинтересованы в том, чтобы приехало больше туристов, в частности, из России.

Неизбежно, что FIS преодолеет все лобби и допустит нас. Это будет. Сейчас вопрос стоит об Олимпиаде, а здесь все очень тяжело. Некоторые не скрывают своего желания не видеть нас там как можно дольше и не допускать нас до этапов Кубка мира», – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Бородавко.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Sport24
