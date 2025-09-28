  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Крянин о недопуске лыжников: «Если раньше был перевес в сторону нашего отстранения, то теперь мнение постепенно меняется»
0

Крянин о недопуске лыжников: «Если раньше был перевес в сторону нашего отстранения, то теперь мнение постепенно меняется»

В ФЛГР считают, что в мире меняются мнения об отстранении российских лыжников.

В среду Международная федерация лыжного спорта (FIS) отложила вопрос допуска россиян на соревнования до 21 октября. Их отстранение длится с 2022 года.

«Тем, кто участвует в соревнованиях, нужна конкуренция, а Россия – очень сильная команда. Конечно, хочется честной борьбы. Тема эта обсуждается уже давно, но если раньше был перевес в сторону нашего отстранения, то теперь постепенно мнение меняется, решение по этому вопросу откладывается. Считаю, это плюс.

Мы не знаем, что именно происходило на Совете FIS, мы там не присутствовали. Если действительно они начали двигаться в сторону допуска, то мы можем рассчитывать, что рано или поздно здравый смысл восторжествует, большинство голосов перевалит за наше возвращение.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) все решения FIS получает, мы как работали по этим правилам, так и работаем. Надо понимать, что тут больше речь идет о политических решениях», – сказал член президиума ФЛГР Сергей Крянин.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
ФЛГР
logoFIS
Сергей Крянин
лыжные гонки
отстранение и возвращение России
Политика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
«Кроется какой‑то обман. Я вообще не понимаю логики FIS». Крянин о недопуске российских лыжников
25 сентября, 11:02
Сергей Крянин: «Надеюсь, российским лыжникам разрешат участвовать в Олимпиаде. Еще лучше, если бы восстановили всю команду с флагом и гимном»
222 сентября, 14:36
Крянин о допуске россиян: «Я не видел, чтобы этот вопрос рассматривался в повестке FIS. Если его вынесут на обсуждение, мы информацию получим»
21 сентября, 18:57
Главные новости
Губерниев о лыжниках: «Кого-то, скорее всего, действительно допустят. В FIS разные течения, но ряд их представителей выступают за»
144 минуты назад
Егор Сорин: «Наша задача – готовиться и показывать высокие результаты. А где – на российских или международных стартах – рекомендую спортсменам не задумываться»
сегодня, 12:48
Юрий Бородавко: «Не могу на 100% сказать, какие страны лояльны нашему возвращению. На мой взгляд, одна из таких – Италия»
сегодня, 11:02
«У некоторых людей в FIS здравый смысл все-таки присутствует. Видимо, там идут непростые дебаты». Васильев о возможном допуске россиян
вчера, 11:27
Губерниев о восстановлении ПКР: «Это решение может локомотивом подтащить с запасного пути на главную магистраль во многие виды спорта»
вчера, 09:09
Норвежский лыжник Амундсен удивлен, что Израиль не отстранен: «Это нонсенс, что они играют в отборе на ЧМ по футболу»
43вчера, 08:32
Вопрос допуска российских лыжников могут решить на голосовании Совета FIS в октябре (TV2)
1вчера, 08:19
Норвежский журналист Салтведт: «Ситуация все еще может склониться в пользу участия России в Олимпиаде»
126 сентября, 18:52
Александр Панжинский: «Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Высокогорных баз действительно не хватает»
1226 сентября, 08:53
Юрий Бородавко: «Если бы в FIS понимали, как можно действовать, давно бы приняли решение по россиянам однозначно и бесповоротно»
25 сентября, 15:56
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
319 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26