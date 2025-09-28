Крянин о недопуске лыжников: «Если раньше был перевес в сторону нашего отстранения, то теперь мнение постепенно меняется»

В ФЛГР считают, что в мире меняются мнения об отстранении российских лыжников.

В среду Международная федерация лыжного спорта (FIS) отложила вопрос допуска россиян на соревнования до 21 октября. Их отстранение длится с 2022 года.

«Тем, кто участвует в соревнованиях, нужна конкуренция, а Россия – очень сильная команда. Конечно, хочется честной борьбы. Тема эта обсуждается уже давно, но если раньше был перевес в сторону нашего отстранения, то теперь постепенно мнение меняется, решение по этому вопросу откладывается. Считаю, это плюс.

Мы не знаем, что именно происходило на Совете FIS, мы там не присутствовали. Если действительно они начали двигаться в сторону допуска, то мы можем рассчитывать, что рано или поздно здравый смысл восторжествует, большинство голосов перевалит за наше возвращение.

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) все решения FIS получает, мы как работали по этим правилам, так и работаем. Надо понимать, что тут больше речь идет о политических решениях», – сказал член президиума ФЛГР Сергей Крянин .