Российский лыжник Андрей Парфенов сдал положительную допинг‑пробу на мельдоний

В пробе российского лыжника Андрея Парфенова обнаружен мельдоний.

«Недавно я получил неожиданный и неприятный результат допинг‑пробы. В моем организме было обнаружено наличие мельдония.

На протяжении всей спортивной карьеры я максимально внимательно относился к питанию, спортивным добавкам, контролировал каждую мелочь. Поэтому для меня этот результат стал шоком. Сейчас я разбираюсь, как эта субстанция могла попасть в мой организм.

Я понимаю, что согласно антидопинговым правилам, вся ответственность лежит на спортсмене, и я готов ее нести.

В то же время хочу подчеркнуть, что никогда сознательно не принимал запрещенных препаратов. Этот случай еще раз доказывает, насколько хрупкой может быть карьера спортсмена и тренера. Для меня спорт — это не просто работа, а жизнь.

Я намерен разобраться в ситуации, сделать выводы и продолжить свой путь в спорте и тренерской деятельности. Прошу прощения у всей команды Ленинградской области за эту ситуацию, — сказал Парфенов в видеообращении, опубликованном в телеграм‑канале «Лыжные гонки 47».

Парфенову 37 лет, он является победителем этапов Кубка мира в командном спринте (сезон-2012/13, Сочи; сезон-2016/17, Пхенчхан).