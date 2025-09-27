«У некоторых людей в FIS здравый смысл все-таки присутствует. Видимо, там идут непростые дебаты». Васильев о возможном допуске россиян

Васильев считает, что в FIS идут непростые дебаты по поводу допуска россиян.

Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS ) до 21 октября отложила вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов. Их отстранение от соревнований длится с 2022 года.

«В отношении биатлонистов все достаточно очевидно. Нашим спортсменам придется пропустить предстоящую зимнюю Олимпиаду. Международная федерация сказала, что никакой вопрос в отношении российских спортсменов обсуждаться не будет.

Но вот что касается лыжных гонок, то они этот вопрос все откладывают и откладывают. То есть в их случае все не так однозначно. У некоторых людей, руководителей FIS, здравые точки зрения, здравый смысл все-таки присутствует, видимо, теперь там идут непростой диалог и непростые дебаты.

Если бы все было однозначно, они бы давно уже сказали, что не допускают наших спортсменов. Но поскольку решение оттягивается, остается надеяться, что они ищут компромисс, но пока не могут договориться», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев .

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?