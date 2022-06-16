Александр Панжинский: «Наверное, Клэбо не то что не хочет соревноваться с Большуновым, просто это не главное для него. Уверен, не все норвежцы против русских»

Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский оценил слова норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо об Александре Большунове.

«Мне не нужен никакой Большунов, чтобы себя мотивировать. Моей движущей силой всегда было соперничество с самим собой», – ранее заявил Клэбо.

«Я думаю, тут интерпретировать слова Клэбо можно по-разному. Буквально недавно он сказал, что тренировки Большунова под 180 километров наоборот мотивируют его и будут одной из его целей на летний сезон. Наверное, он не то чтобы не хочет соревноваться с Большуновым, просто это не самое главное для него. Мотивацию он может находить в другом.

Уверен, что не все норвежцы и не все лыжники со всего мира выступают против русских. Та же Вероника Степанова говорит, что у спортсменов было довольно лояльное отношение, когда она была в Австрии несколько дней.

Многие поддерживают, мне пишут из Италии, из разных стран. Не глумятся и хотят, чтобы ситуация поскорее закончилась, так как без россиян лыжный спорт будет что-то терять на каждом старте. После Олимпийских игр в Пекине, когда наша команда показала, что она сильнейшая в мире, лыжный спорт будет только терять.

Это одна из причин, почему нас не исключают из FIS. Единственно, было неприятно видеть, что Елену Валерьевну Вяльбе подлым образом не избрали в совет», – отметил Панжинский.