Большунов, Непряева и другие лыжники-призеры Пекина-2022 получили топливные карты от «Лукойла»

Президент компании «Лукойл» Вагит Алекперов поздравил российских лыжников с успешным выступлением на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Медалистам зимних Игр – Александру Большунову, Наталье Непряевой, Денису Спицову, Алексею Червоткину, Юлии Ступак, Татьяне Сориной, Александру Терентьеву, Веронике Степановой и Ивану Якимушкину – были вручены памятные подарки и топливные карты.

Также «Лукойл» предоставил благотворительный грант на 10 млн рублей для Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на развитие детско-юношеского спорта. Соответствующий сертификат получила глава ФЛГР Елена Вяльбе.