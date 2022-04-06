Александр Панжинский: «Потеря наших спортсменов еще сильнее ударит по популярности лыжных гонок в мире. Финский тренер молодец, что это отмечает»

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Серебряный призер Ванкувера-2010 Александр Панжинский прокомментировал слова экс-главного тренера сборной Финляндии Рейо Йюльхя.

Финский специалист назвал катастрофой отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях.

«Приятно, что есть разумные люди, адекватно воспринимающие ситуацию. Йюльхя абсолютно прав. Ведь в последние годы борьба проходит в основном между Россией и Норвегией. В женских соревнованиях это еще и Швеция. И особенно после Олимпиады в Пекине, где российские лыжники выиграли большое количество медалей.

И надо учитывать, что обладательница Кубка мира в прошедшем сезоне – это Наталья Непряева, что Александр Большунов – двукратный обладатель Большого хрустального глобуса. Потеря на соревнованиях таких сильных спортсменов, которые всегда борются за первые места во всех гонках, привела бы не только к потере интереса у самих спортсменов, но и к потере зрительского интереса со всех стран. Потому что Александр Большунов – любимчик у многих болельщиков по всему миру. Так же, как и другие российские лыжники.

Думаю, что и спонсорам в этой связи будет менее интересен лыжный спорт. Безусловно, это потеря для спорта, для всех видов, где Россия занимает доминирующие позиции, а лыжный спорт как раз яркий пример тому. Это большая потеря для FIS. Конечно, лыжные гонки не самый популярный вид спорта в мире. И так как наши спортсмены здесь лидеры, то их потеря еще сильнее ударит по популярности лыжных гонок в мире. Без сильных спортсменов нет интереса.

В последнее время болельщиков очень привлекает дуэль Клэбо и Большунова. В каждой гонке, в которой они участвуют, идет острая борьба, и зачастую она бывает очень запоминающейся. Такой, какая была на чемпионате мира в 2021 году в марафоне, когда Большунов сломал палку. Там как раз столкновение с Клэбо было.

Такие моменты, может быть, не очень приятны для спортсменов, но, безусловно, они поднимают рейтинги и привлекают внимание к виду спорта. В отсутствие такой очной борьбы, такой конкуренции, это приведет к потере популярности. Так что финский тренер молодец, что это отмечает и не боится осуждения в своей стране», – сказал Панжинский.

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