Йоханнес Клэбо: «Мне не нужен никакой Большунов, чтобы себя мотивировать. Моя движущая сила – соперничество с самим собой»

Пятикратный олимпийский чемпион заявил, что ему не нужно соперничество с , чтобы быть мотивированным.

– Мне не нужен никакой Большунов, чтобы себя мотивировать. Думаю, я тот, кто тратит меньше всего времени и сил на выяснение того, чем Большунов занимается.

Я, конечно же, испытываю большое уважение к его выступлениям на лыжне, он всегда был для меня важным конкурентом. Но моей движущей силой всегда было соперничество с самим собой.

Я также всегда желал видеть на старте всех лучших, но при текущей ситуации что-то должно случиться до того, как русские вернутся.

– Выходит, будет Клэбо против Клэбо?

– Можно и так сказать. Не то чтобы меня не мотивировала борьба с Большуновым, но именно само участие в соревнованиях приносит мне удовольствие, – сказал Клэбо.