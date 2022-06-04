Вероника Степанова: «Очень хочу выиграть индивидуальную гонку на Олимпиаде и/или ЧМ, и готовиться именно к ней. Выступать во всех гонках сразу – распыление внимания»

Олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова поделилась мыслями об универсальности в лыжных гонках.

«В разговоре с Евгением Рыловым услышала интересную для себя мысль: двукратный олимпийский чемпион Токио-2020 рисковал, решившись выступать на дистанциях 100 и 200 метров, по-хорошему, было бы правильно выбрать что-то одно, а не гнаться за двумя зайцами.

Если я правильно Евгения поняла, времена Майкла Фелпса, который мог забрать чуть ли не все золото Олимпиады или чемпионата, мира прошли, – теперь, чтобы выиграть в плавании, нужна абсолютная специализация на конкретной дистанции и сам он, Рылов, теперь будет всегда концентрироваться на одной конкретной дистанции, чтобы именно там победить, а в других участвовать просто не будет...

Я поймала себя на мысли, что и у нас в лыжных гонках все идет к тому же. забирала все золото на дистанциях от 10к и выше, а вообще могла выиграть, что угодно, от спринта до марафона. Но больше на мировом уровне, скорее всего, так уже не будет.

Я очень хочу выиграть индивидуальную гонку на Олимпиаде и/или чемпионате мира. И хочу готовиться именно к ней – в конкретном месте, на конкретной высоте, в конкретное время суток и так далее. А готовиться и выступать во всех гонках сразу – распыление внимания, концентрации. Я всегда такой была – на юниорский чемпионат мира-2021 я приехала побеждать на 5к и в эстафете – спринт был разминкой, а 15к бежать я отказалась.

Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто стремится взять все медали и бежит каждую гонку. Большунов, Клэбо – фантастические атлеты. Просто, мне кажется, они «последние из могикан», таких уже не будет – точно не я», – написала Степанова.

«Иностранцы готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют». Вероника Степанова ооочень амбициозна, но не поднималась выше 7-го места