Дмитрий Свищев: «Задача импортозамещения спортивного оборудования и инвентаря является краеугольной для развития спорта»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказался о необходимости импортозамещения спортивных товаров в РФ из-за санкций.

«Сегодня задача импортозамещения спортивного оборудования и инвентаря является краеугольной для развития спорта.

Взятый зарубежными странами курс на изоляцию России необратимо приведет к тому, что технологическое отставание России от западных стран уже в ближайшем будущем будет нарастать, если с нашей стороны не будут приняты такие решения, которые позволят дать реальный толчок для прорывного развития спортивной индустрии.

Для решения указанной задачи, на мой взгляд, необходим комплексный подход, предусматривающий не только формирование стратегических документов, но и совершенствование законодательства.

Комитетом в целях создания системы управления спортивной индустрией подготовлен и внесен в Госдуму соответствующий проект федерального закона», – сказал Свищев.

Матыцин об импортозамещении: «Под такими жесткими санкциями у нас два пути – просто сдаться или найти верное решение. Другого выхода нет»