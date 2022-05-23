Фетисов о бане Куляка за букву Z: «Можно квалифицировать это как патриотичный поступок молодого, симпатичного парня, но правила всем понятны»

Теги Вячеслав Фетисов спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко Политика ТАСС Иван Куляк Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал дисквалификацию гимнаста Ивана Куляка.

Во время этапа Кубка мира в Дохе Куляк вышел на церемонию награждения с буквой Z на форме. Фонд гимнастической этики (GEF) решил отстранить его на год.

«О ситуации с Куляком я был в курсе с самого начала – моя теща Валентина Родионенко, тренер сборной, сразу рассказала мне о произошедшем.

Она тоже пострадала, ее хотели дисквалифицировать. Но есть определенный регламент, который разрешает или же не разрешает определенные действия.

Да, с одной стороны, можно квалифицировать это как патриотичный поступок молодого, патриотичного, симпатичного парня, который таким образом высказал свое отношение к происходящему.

Но решение было ожидаемым – правила всем понятны», – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

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