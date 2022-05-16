Депутат Свищев о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию: «Из-за антироссийской истерии удивляться не приходится. Переживем, мы его видели много раз»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

Ранее появилась информация, что трофей не разрешат привести в страну в случае победы команды с российским хоккеистом в составе.

«Решение, мягко говоря, странное. Все игроки команды, которая выигрывает Кубок Стэнли, имеют право привезти его в свою страну, откуда они родом. Получается, россиянам играть в можно, ковать победы со своими командами можно, а показывать Кубок нельзя?

Решение странное, но этому не приходится удивляться из-за существующей сейчас антироссийской истерии. Но ничего страшного, мы переживем. мы уже видели много раз. А за наших ребят будем только рады, если они смогут выиграть этот трофей.

Такое решение будет обусловлено только политикой, ничего от спорта тут нет. Это будет неправильно, в первую очередь, по отношению к самим хоккеистам.

В России их чествовали как героев. Я это помню, потому что был на мероприятиях, когда привозил Кубок Стэнли. В любом случае самое главное – чтобы Кубок в этом году выиграли наши игроки», – заявил председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.