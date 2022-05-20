Депутат Свищев: «Третьяк должен будет проявить себя в новой роли. Ему по силам восстановление прав российских спортсменов»

Депутат Дмитрий Свищев позитивно оценил переизбрание Владислава Третьяка главой .

На выборах президента 70-летний функционер был единственным кандидатом. Он возглавляет федерацию с 2006 года.

«Переизбрание Владислава Третьяка – признание позитивной роли на этом посту, он уже много лет возглавляет ФХР. Он смог как спортивный функционер собрать вокруг себя профессионалов, которые многое сделали для мирового и российского хоккея.

Сейчас он уже должен будет проявить себя в новой роли – восстановление прав российских спортсменов в нынешней непростой ситуации.

Третьяк обладает большим и непререкаемым авторитетом в мировом спорте, ему это по силам», – уверен председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Третьяк вновь выдвинулся в президенты ФХР: «Сегодня уходить неправильно. Операция уйдет, надо будет налаживать связи. Хочу продолжать работу, которую мне доверил Путин»