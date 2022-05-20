Депутат Свищев: «СКА-Арена» будет одной из самых больших и знаковых в мире. Буржуи будут локти кусать»

Депутат Дмитрий Свищев считает, что новый стадион СКА будет одной из знаковых арен в мире.

В период строительства я два раза приезжал на «СКА Арену». Могу сказать, что это – грандиозное спортивное сооружение.

На сегодняшний день это будет самая современная и самая оснащенная спортивная арена. Она строится не только для хоккеистов, она многофункциональная, будет отвечать всем самым современным требованиям – с точки зрения спорта и всевозможной развлекаловки, концертов и трансформаций под другие виды спорта. Арена точно не будет простаивать.

Все болельщики СКА по достоинству оценят это грандиозное сооружение – эта арена должна стать для них родным домом. Она будет одна из самых больших и, конечно, это будет одна из знаковых спортивных арен в России и мире.

Пожелаем всем болельщикам и спортсменам, чтобы это стало для них действительно родным домом, чтобы они полюбили этот стадион, и чтобы он приносил победы.

Конечно, сейчас, может быть, не самые лучшие времена для открытия, но с другой стороны, мы ждали чемпионат мира по хоккею.

Плюс будет проходить и чемпионат КХЛ – ничего страшного: мы сейчас обкатаем арену, и она станет лучшей – в Европе ей равных нет, это однозначно.

Буржуи, которые не будут сейчас играть здесь, или не получат возможности посетить нашу арену, будут локти кусать. В ближайшее время у них ничего и близко такого не будет», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Открытие арены запланировано на май 2023 года.