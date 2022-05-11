Депутат Свищев: «Степанова – молодец и правильно делает, что не замалчивает, а с достоинством и юмором отвечает кому-либо»

Теги сборная Норвегии лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Свищев Ветле Шостад Кристиансен Вероника Степанова Лыжи

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил ответ российской лыжницы Вероники Степановой норвежскому биатлонисту Ветле Шостаду Кристиансену.

Норвежец назвал шокирующей речь Степановой на церемонии чествования олимпийцев в Кремле. Россиянка в ответ опубликовала фото Кристиансена в футболке с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ветле, ты был-таки на верном пути? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя на Камчатке!» – написала Степанова.

«Степанова уже известная для нас спортсменка, которая достойно выступала на Олимпийских играх и является одной из лучших. Она достаточно медийная личность, поэтому то, что она ответила норвежцу, мне не кажется удивительным. Зная ее, я считаю, что она молодец и правильно делает, что не замалчивает, а с достоинством и юмором отвечает кому-либо.

Если наши спортсмены будут отвечать или вступать в здравую полемику или диалог со своими иностранными соперниками и товарищами, это нормально. Главное, чтобы это не переходило на оскорбления или унижения с любых сторон.

Они великие спортсмены, у которых огромное количество болельщиков и подписчиков, поэтому надо всегда помнить, что вы люди медийные, за вами смотрят и на вас многие равняются, особенно много молодых людей», – сказал Свищев.

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