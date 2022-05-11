Депутат Свищев: «Степанова – молодец и правильно делает, что не замалчивает, а с достоинством и юмором отвечает кому-либо»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил ответ российской лыжницы норвежскому биатлонисту .

Норвежец назвал шокирующей речь Степановой на церемонии чествования олимпийцев в Кремле. Россиянка в ответ опубликовала фото Кристиансена в футболке с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ветле, ты был-таки на верном пути? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя на Камчатке!» – написала Степанова.

«Степанова уже известная для нас спортсменка, которая достойно выступала на Олимпийских играх и является одной из лучших. Она достаточно медийная личность, поэтому то, что она ответила норвежцу, мне не кажется удивительным. Зная ее, я считаю, что она молодец и правильно делает, что не замалчивает, а с достоинством и юмором отвечает кому-либо.

Если наши спортсмены будут отвечать или вступать в здравую полемику или диалог со своими иностранными соперниками и товарищами, это нормально. Главное, чтобы это не переходило на оскорбления или унижения с любых сторон.

Они великие спортсмены, у которых огромное количество болельщиков и подписчиков, поэтому надо всегда помнить, что вы люди медийные, за вами смотрят и на вас многие равняются, особенно много молодых людей», – сказал Свищев.