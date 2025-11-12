  • Спортс
Ски-альпинист Филиппов о внесении в базу «Миротворца»: «Думаю, на допуск это не повлияет, доказательства очень странные и безосновательные»

Ски-альпинист Филиппов прокомментировал внесение в базу «Миротворца».

Отобравшийся на Олимпиаду-2026 российский ски-альпинист Никита Филиппов считает, что внесение в базу сайта «Миротворец» не повлияет на его допуск к соревнованиям.

Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции. 

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда. 

«Думаю, что эта база на допуск не повлияет, очень странные и безосновательные доказательства у них. Даже вот эта надпись на футболке «Я люблю RF» – это футболка бренда Red Fox, а они это «притянули за уши».

Про футболку «Лукойл» – это фото 2020 года. Но даже если и так, то в чем здесь нарушение и покушение на суверенитет другой страны? То, что я публикую пост ко дню России, – это тоже покушение? Ну молодцы, постарались, провели анализ, но пока слабо, ищите дальше», – сказал спортсмен. 

Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?

