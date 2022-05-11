Степанова о критике со стороны иностранцев: «Я получаю и слова поддержки. Мне пишут, что ждут обратно на лыжне, готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют»

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете высказалась о критике со стороны иностранных спортсменов.

В частности, норвежский биатлонист назвал шокирующей речь Степановой на церемонии чествования олимпийцев в Кремле.

«Ввязываться в серьезную полемику с некоторыми норвежскими лыжниками и биатлонистами я не считаю правильным. Подчеркиваю – некоторыми. Далеко не все из них меня критикуют.

Я получаю и слова поддержки на Западе, и от коллег по цеху. Но атмосфера сейчас на Западе такова, что не все могут поддерживать, мало кто рискнет делать это вслух.

Мне пишут в соцсетях, что ждут обратно на лыжне, готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют», – сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

После вопроса, кто конкретно пишет лыжнице из иностранных спортсменов, связь дала сбой.

Степанова пошутила о фото Кристиансена в футболке с Путиным: «Ветле, ты был-таки на верном пути? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя на Камчатке!»