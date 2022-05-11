Степанова о критике со стороны иностранцев: «Я получаю и слова поддержки. Мне пишут, что ждут обратно на лыжне, готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют»

Теги сборная Норвегии лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Ветле Шостад Кристиансен Политика Вероника Степанова Лыжи

Олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова высказалась о критике со стороны иностранных спортсменов.

В частности, норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен назвал шокирующей речь Степановой на церемонии чествования олимпийцев в Кремле.

«Ввязываться в серьезную полемику с некоторыми норвежскими лыжниками и биатлонистами я не считаю правильным. Подчеркиваю – некоторыми. Далеко не все из них меня критикуют.

Я получаю и слова поддержки на Западе, и от коллег по цеху. Но атмосфера сейчас на Западе такова, что не все могут поддерживать, мало кто рискнет делать это вслух.

Мне пишут в соцсетях, что ждут обратно на лыжне, готовятся меня обыграть. Ну, пусть попробуют», – сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

После вопроса, кто конкретно пишет лыжнице из иностранных спортсменов, связь дала сбой.

Степанова пошутила о фото Кристиансена в футболке с Путиным: «Ветле, ты был-таки на верном пути? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя на Камчатке!»

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