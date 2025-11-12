Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов внесен в базу «Миротворца».

Российский ски-альпинист Никита Филиппов включен в базу украинского сайта «Миротворец».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные на сайте ресурса.

Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.

Ранее Филиппов квалифицировался на Олимпиаду-2026 в Италии.

В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.