Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов внесен в базу «Миротворца»
Отобравшийся на Олимпиаду ски-альпинист Филиппов внесен в базу «Миротворца».
Российский ски-альпинист Никита Филиппов включен в базу украинского сайта «Миротворец».
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные на сайте ресурса.
Спортсмену вменяют покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также публичную поддержку в проведении специальной военной операции.
Ранее Филиппов квалифицировался на Олимпиаду-2026 в Италии.
В РФ доступ к сайту «Миротворец» заблокирован по решению суда.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости