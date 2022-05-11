Дмитрий Губерниев: «Коренное отличие Степановой от Кристиансена – мы не можем выступать на международной арене. Все остальное – сотрясание воздуха»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о «медиабитве» между российской лыжницей и норвежским биатлонистом .

Норвежец назвал шокирующей речь Степановой на церемонии чествования олимпийцев в Кремле. Россиянка в ответ опубликовала фото Кристиансена в футболке с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Ветле, ты был-таки на верном пути? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя на Камчатке!» – написала Степанова.

– Естественно я за Нику Степанову всеми фибрами души. А вопрос заключается в том, что на данный момент мы не имеем возможности выступать на международной арене.

В этом коренное отличие Степановой от Кристиансена. Все остальное – сотрясание воздуха. Надо пытаться вернуться в строй. Потому что Кристиансен международный сезон зимой начнет, а Ника Степанова начнет, но только не на Кубке мира.

– Надо ли ей продолжать эту медиабитву?

– Медиабитва – это всегда хорошо. Если бы все были с таким острым умом и такой реакцией, как у Ники Степановой, то у нас, может, и проблем в спорте было меньше, – сказал Губерниев.