Кристиансен о критике Драчева и Васильева: «Слишком простая риторика с истекшим сроком годности. Я бы еще подумал, кто из нас подвержен пропаганде»

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен, назвавший шокирующим выступление Вероники Степановой в Кремле, ответил на критику в свой адрес.

В частности, Владимир Драчев ранее заявил, что норвежец подвержен пропаганде, а Дмитрий Васильев посчитал, что недовольство Кристиансена является побочным эффектом препаратов от астмы.

«Когда говорят об астме и о влиянии запрещенных препаратов на нашу психику, сразу понятно, откуда это идет.

Они мало что могут придумать, это слишком простая риторика с истекшим сроком годности.

На самом деле я считаю, что их не волнует то, о чем мы говорим, поэтому я бы еще подумал, кто из нас подвержен пропаганде», – сказал Кристиансен.

«Когда в Норвегии болеют астмой и применяют огромное количество запрещенных препаратов, это отражается на мозге». Васильев о словах Кристиансена про Степанову

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