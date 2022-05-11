Кристиансен о критике Драчева и Васильева: «Слишком простая риторика с истекшим сроком годности. Я бы еще подумал, кто из нас подвержен пропаганде»

Теги сборная Норвегии лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Драчев Дмитрий Васильев Ветле Шостад Кристиансен Вероника Степанова Биатлон

Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен, назвавший шокирующим выступление Вероники Степановой в Кремле, ответил на критику в свой адрес.

В частности, Владимир Драчев ранее заявил, что норвежец подвержен пропаганде, а Дмитрий Васильев посчитал, что недовольство Кристиансена является побочным эффектом препаратов от астмы.

«Когда говорят об астме и о влиянии запрещенных препаратов на нашу психику, сразу понятно, откуда это идет.

Они мало что могут придумать, это слишком простая риторика с истекшим сроком годности.

На самом деле я считаю, что их не волнует то, о чем мы говорим, поэтому я бы еще подумал, кто из нас подвержен пропаганде», – сказал Кристиансен.

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