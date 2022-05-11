Степанова пошутила о фото Кристиансена в футболке с Путиным: «Ветле, ты был-таки на верном пути? Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя на Камчатке!»

Российская лыжница Вероника Степанова ответила на слова норвежского биатлониста Ветле Шостада Кристиансена, назвавшего шокирующим ее выступление в Кремле.

«Ветле, ты был-таки на верном пути?! Но что-то пошло не так в твоей судьбе, да?

Не переживай, я подберу тебе отличного ездового медведя у нас на Камчатке!» – написала Степанова в телеграм-канале, приложив фото Кристиансена в футболке с изображением Владимира Путина верхом на медведе.

В соцсетях норвежца этот снимок был опубликован в 2018 году.

«Спасибо вам, что высоко подняли знамя страны. Мы его не опустим, обещаю». Олимпийцы – с благодарностью Путину на встрече в Кремле