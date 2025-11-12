Елена Вяльбе: «Сборы в Европе полезны для лыжников. В России все-таки нет высокогорья, в Сочи всего 1,5 тысячи метров»
Елена Вяльбе: сборы в Европе важны для российских лыжников.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему российским лыжникам полезно проводить тренировочные сборы в Европе.
«У нас все-таки высокогорья нет. У нас есть, конечно, послеолимпийское наследие – это Сочи, но там всего 1,5 тысячи метров. И мы везде ищем как минимум 1,8 тыс. метров. А в Европе мы еще плюс на лыжах катались уже в сентябре. Поэтому надеюсь, что это будет полезно.
Есть молодые спортсмены, которые не так часто тренировались в горах. Все соревнования мирового уровня проходят все-таки на высокогорье», – сказала Вяльбе после церемонии открытия лыжероллерной трассы в Чебоксарах.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости