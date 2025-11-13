Вяльбе о пропавших лыжах Устюгова: «Хочется верить, что они не украдены, а взяты по ошибке»
Вяльбе: хочется верить, что лыжи Устюгова не украдены, а взяты по ошибке.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе надеется, что лыжи Сергея Устюгова не украли.
Ранее полиция ХМАО-Югры организовала проверку после пропажи инвентаря у Устюгова.
«[Пропажа лыж] бывает крайне редко. Я даже не помню, когда последний раз такое бывало.
Хочется верить, что они не украдены, а взяты по ошибке. Так тоже бывает», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости