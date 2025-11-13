Вяльбе о пропавших лыжах Устюгова: «Хочется верить, что они не украдены, а взяты по ошибке»

Вяльбе: хочется верить, что лыжи Устюгова не украдены, а взяты по ошибке.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР ) Елена Вяльбе надеется, что лыжи Сергея Устюгова не украли.

Ранее полиция ХМАО-Югры организовала проверку после пропажи инвентаря у Устюгова.

«[Пропажа лыж] бывает крайне редко. Я даже не помню, когда последний раз такое бывало.

Хочется верить, что они не украдены, а взяты по ошибке. Так тоже бывает», – сказала Вяльбе.