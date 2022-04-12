Глава Федерации фристайла России о письме Таталиной: «Никто на нужды федерации 50% не требует, это воля спортсмена. Есть спортсмены, которые ски-сервисам, тренерам дают средства»

Глава Федерации фристайла России Алексей Курашов в эфире «Матч ТВ» высказался об открытом письме фристайлистки министру спорта РФ Олегу Матыцину.

Таталина заявила, что старший тренер сборной Никита Васильев требовал от нее перевода денежных средств в федерацию после ЧМ-2021, ссылаясь на негласное правило: «выиграл – отдай 50%».

«У нас с каждым спортсменом сборной заключен договор на предмет того, что если они заключают контракт с какими-то спонсорами, либо потенциально ведут переговоры, они должны согласовать это с федерацией, чтобы не было конфликта интересов, поскольку у нас есть свои партнерские договоры и соглашения по инвентарю, атрибутике.

Мы возражали, чтобы некоторые энергетические напитки были спонсорами на детских соревнованиях, потому что там другая возрастная аудитория. Это прописано в договорах.

Мы ни одному спортсмену за шесть лет не препятствовали в заключении договора. Я присутствовал на переговорах с ее спонсором, она об этом не сказала.

Никто на нужды федерации 50% или других средств не требует, это воля спортсмена. Это не новый посыл, есть спортсмены, которые ски-сервисам, тренерам дают средства. Централизованной «дачи» денег нет. Это выглядит в директивной форме с ее стороны», – сказал Курашов.

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