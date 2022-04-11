Глава Федерации фристайла России: «Таталина как никто другой была всем обеспечена. У нее просили деньги? У нас никогда не было подобного правила»

Глава Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов высказался об открытом письме чемпионки мира , в котором она обратилась к министру спорта России Олегу Матыцину.

В письме Таталина рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

«Это письмо для всех явилось неожиданностью, я о нем узнал от журналистов. Оно вызвало у нас недоумение. Это даже фактами не назовешь. По этим высказываниям есть очень много вопросов.

Мы должны исходить не из эмоций, а от обстоятельств, которые сегодня есть. Я очень внимательно изучил письмо, и не только я, так вот могу сказать – Настя как никто другой была всем обеспечена. Абсолютно всем, и ни в чем не нуждалась.

У нее просили деньги? У нас никогда не было подобного правила. Нет и не будет. Никогда ни с одного спортсмена не требовали на нужды федерации. Если спортсмен получает призовые и желает сам как-то поощрить тренера, массажиста, сервисмена – это исключительно на его усмотрение. Этого у нас нет. Если Настя говорит о подобных вещах, то надо факты предоставлять, а не быть голословной. Потому что это очень оскорбительно по отношению к федерации.

Вызывает вопрос причина и цель этого письма. Там абсолютно по всем прошлись. Здесь причины какие-то другие, но мы пока до конца не разобрались в этом. Обвинения здесь голословные. Возможно, она высматривает шансы выступать за другую страну. Я не знаю», – сказал Курашов в эфире «Матч ТВ».

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину