«Таталина говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором». Уайлд о письме фристайлистки в Минспорта

Двукратный олимпийский чемпион, российский сноубордист Вик Уайлд высказался об открытом письме фристайлистки Анастасии Таталиной в Министерство спорта России.

Ранее Таталина сообщила, что Федерация фристайла России не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022.

«Анастасия говорит правду. Я устал видеть, как с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором. Спортивные федерации должны быть привлечены к ответственности.

Почти у всех спортсменов есть похожие истории», – написал Уайлд в своем телеграм-канале.

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину