Таталина о письме Матыцину: «Это не претензии, это крик души. Система взаимоотношений в сборной не выносилась на публичное обозрение очень долго»

Чемпионка мира по фристайлу высказалась об открытом письме, в котором она обратилась к министру спорта России Олегу Матыцину.

В письме Таталина рассказала, что федерация не оказывала ей поддержку при подготовке к Олимпиаде-2022, а старший тренер сборной Никита Васильев требовал «перевода денежных средств в федерацию» после ЧМ-2021.

«Это не претензии, это крик души. Письмо – это единственный вариант решения вопроса. Началось все с первых дней моего пребывания в сборной с 2016-го. Там была своя система взаимоотношений. Она не выносилась на публичное обозрение очень долго. И финалом стало, когда эти отношения увидел весь мир.

Как пример – перед Олимпиадой на Кубке мира я не проехала обязательную перилу на трассе слоупстайла. Об этом я узнала только после выставления оценок. Все нюансы судейства говорят на тренерском совете, но за два тренировочных дня мне не было никаких подсказок со стороны тренеров. Тогда мне сказали, что я взрослая девочка и знаю правила сама. Тем самым они показали отношение к чемпионке мира.

За полгода было организовано 27 дней тренировок на трамплине и 26 дней на подушке. У соперниц – 80 дней на снегу и 80-90 дней на подушке. Этот план был согласован с федерацией. В декабре мы были на сборе в Финляндии, который был абсолютно бесполезен – там было -30 и абсолютно никаких условий для подготовки. Я 2,5 месяца не прыгала свою олимпийскую программу до Олимпиады.

Звезду мне поймать не дали. После награждения президент федерации сказал, что это не твоя медаль и не медаль твоих родителей, а медаль федерации. И до следующих стартов ты больше не чемпионка. Тебе нужно подтверждать свой статус», – сказала Таталина в эфире «Матч ТВ».

«Не было никакой поддержки ни до, ни после Олимпиады. Нужна ли я своей стране?» Чемпионка мира по фристайлу Таталина написала открытое письмо Матыцину