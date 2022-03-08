Паралимпиец Францев: «Нас отстранили, хотя мы надеялись, что спорта это не коснется. Болельщики нас подбодрили, поэтому сдаваться не собираемся»

Теги горные лыжи Паралимпийские игры паралимпийская сборная России Иван Францев Лыжи

Горнолыжник паралимпийской сборной России Иван Францев высказался об отстранении россиян от зимних Игр-2022 в Пекине.

«Мы будем продолжать, потому что не видим для себя другого выхода. Нас отстранили, хотя мы надеялись, что спорта это не коснется.

Болельщики хорошо встретили нас (ранее Францев и другие паралимпийцы вернулись в Россию из Китая – Sports.ru), подбодрили, поэтому сдаваться мы не собираемся», – отметил спортсмен, представляющий Камчатский край.

«Сегодня прилетели наши спортсмены. Я хочу сказать, что мы очень гордимся ребятами. События, которые сегодня происходят вокруг спорта, немыслимы.

Наши спортсмены готовились к Играм четыре года, они долго шли к своей цели, ежедневно сталкивались с трудностями и преодолевали их.

Мне хочется, чтобы мы все вместе поддержали наших спортсменов», – сказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

Игры для российских паралимпийцев, отстраненных от Паралимпиады в Пекине, пройдут в Ханты-Мансийске

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные