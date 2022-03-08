Паралимпиец Францев: «Нас отстранили, хотя мы надеялись, что спорта это не коснется. Болельщики нас подбодрили, поэтому сдаваться не собираемся»

Горнолыжник паралимпийской сборной России Иван Францев высказался об отстранении россиян от зимних Игр-2022 в Пекине.

«Мы будем продолжать, потому что не видим для себя другого выхода. Нас отстранили, хотя мы надеялись, что спорта это не коснется.

Болельщики хорошо встретили нас (ранее Францев и другие паралимпийцы вернулись в Россию из Китая – Sports.ru), подбодрили, поэтому сдаваться мы не собираемся», – отметил спортсмен, представляющий Камчатский край.

«Сегодня прилетели наши спортсмены. Я хочу сказать, что мы очень гордимся ребятами. События, которые сегодня происходят вокруг спорта, немыслимы.

Наши спортсмены готовились к Играм четыре года, они долго шли к своей цели, ежедневно сталкивались с трудностями и преодолевали их.

Мне хочется, чтобы мы все вместе поддержали наших спортсменов», – сказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

Игры для российских паралимпийцев, отстраненных от Паралимпиады в Пекине, пройдут в Ханты-Мансийске