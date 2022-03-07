Следж-хоккеист Шихов: «Печально, что спортсмены из других стран голосовали за наше отстранение. Новость про альтернативные игры подняла настроение»

Следж-хоккеист Константин Шихов высказался об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2022.

«Все хорошо, мы это переживем. Я прежде всего огорчился из-за того, что для многих ребят эти Игры должны были стать первыми в карьере. Неизвестно, как на них повлияет эта история, найдут ли они мотивацию готовиться и соревноваться дальше, либо наоборот, потеряют настрой, чтобы ждать следующей Паралимпиады.

Печально, что спортсмены из других стран повели себя таким образом, высказав нежелание соревноваться с нами и проголосовав за наше отстранение. Но ничего, мы это преодолеем.

Буду ли я участвовать в следующей Паралимпиаде? Сейчас нужно собраться с мыслями, а там видно будет. От новости, что у нас пройдут альтернативные игры, сразу поднялось настроение. Круто, что именно мы будем их принимать. Спортсмену без соревнований плохо. Поэтому очень рады» – сказал серебряный призер Паралимпийских игр-2014.

Игры для российских паралимпийцев, отстраненных от Паралимпиады в Пекине, пройдут в Ханты-Мансийске