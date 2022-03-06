Олег Матыцин – паралимпийцам: «Я хочу попросить прощения у вас, что мы не сделали всего необходимого. Хочу верить, что мы будем оставаться такой же мощной командой победителей»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин обратился к российским паралимпийцам, отстраненным от участия в зимних Играх-2022 в Пекине.

«Трудно говорить сегодня. Мы думали, что все уже преодолено, что мы честно завоевали право выступать на этих играх. Но победа все равно с нами! Вы это все равно доказали.

Мы будем бороться за вашу честь, за выше право оставаться паралимпийцами. Решение МПК (Международного паралимпийского комитета – Sports.ru) абсолютно дискриминационно и идет не в соответствии с гуманитарными ценностями. Мы в этой ситуации обязаны быть вместе.

Президент принял решение провести Паралимпийские игры «Мы вместе», которые пройдут в Ханты-Мансийске. Вы будете иметь возможность показать свое мастерство, побить рекорды и доказать, что мы остаемся лидерами мирового спорта. А мы же не допустим дальнейшей политизации спорта.

Знаете, сегодня Прощеное воскресенье. Я хочу попросить прощения у вас, что мы не сделали всего необходимого. Будем надеяться, бог нас всех простит. Хочу верить, что мы будем оставаться такой же мощной командой победителей. Как говорят: «В чем сила? Сила в правде!» Она всегда была и будет за нами», – заявил Матыцин.

Российские паралимпийцы прибыли в Москву из Пекина. Ранее они были отстранены от участия в зимних Играх

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