Федерация лыжных видов спорта Швеции выступила против участия российских лыжников в этапе Кубка мира в Фалуне

Федерация лыжных видов спорта Швеции выступила с заявлением по поводу участия российских спортсменов в соревнованиях на территории страны на фоне ситуации на Украине.

С 11 по 13 марта в шведском Фалуне пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не запрещает российским спортсменам выступать на соревнованиях под эгидой организации.

«Ни шведские, ни норвежские спортивные федерации не могут сами принять решение об исключении российских и белорусских спортсменов из числа участников соревнований, которые проводятся под эгидой соответствующих международных федераций.

В данный момент требуется, чтобы Евросоюз или, возможно, правительство Швеции приняли решение о санкциях, которые затрагивают спорт, или решение FIS не допускать спортсменов из России или Беларуси.

Федерация лыжных видов спорта Швеции вместе со Шведским спортивным союзом работает над принятием решения о санкциях и поддерживает тесный диалог с .

Министр спорта Андерс Игеман представил в ЕС предложение о санкциях, которое мы поддерживаем и надеемся, что решение скоро примут», – заявила глава шведской федерации Карин Маттссон.

С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине. По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют официальную формулировку РФ.

Министр спорта Швеции призвал отстранить россиян от международных соревнований